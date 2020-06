EU waarschuwt Xi voor negatieve gevolgen wet Hongkong

maandag 22 juni 2020 , 17:58

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel heeft de Chinese president Xi Jinping zijn "ernstige zorgen" over Hongkong overgebracht tijdens een EU-Chinatop per video. Namens de EU waarschuwde hij voor "erg negatieve gevolgen" voor de speciale bestuurlijke regio als Peking er nieuwe veiligheidswetgeving doorvoert. Michel zei dat de neutraliteit van de Europese bedrijven in Hongkong gegarandeerd moet zijn, en riep daarnaast op tot het respecteren van politieke verscheidenheid, democratische normen en de mensenrechten in Hongkong.

Tijdens het "intense" overleg waar ook premier Li Keqiang en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan meededen, drong de EU er bij de Chinese leiders op aan woorden in daden om te zetten om vooruit te komen met de (handels-)relatie tussen de EU en China. Zo zijn eerdere afspraken over betere en eerlijke markttoegang niet uitgevoerd. "Er is geen vooruitgang geboekt sinds vorig jaar met de overeengekomen handelsafspraken", aldus Von der Leyen. Ze wil ook vaart maken met de onderhandelingen over een investeringsverdrag, zodat die nog dit jaar kunnen worden afgesloten.

De coronapandemie en uitdagingen op het gebied van handel, klimaat en technologie tonen volgens Von der Leyen duidelijk aan "dat het EU-China-partnerschap cruciaal is". "Maar om onze relatie verder te ontwikkelen moet ze meer op basis van regels en wederkerigheid worden gestoeld, zodat we een gelijk speelveld kunnen bereiken." Brussel overweegt wetgeving in te voeren om concurrentievervalsing door bedrijven buiten de EU, zoals Chinese staatsbedrijven, tegen te gaan.

