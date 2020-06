Minister Blok naar Rome en Madrid om weg naar geldtop te plaveien

maandag 22 juni 2020 , 13:48

DEN HAAG (ANP) - Nu de spanning in de onderhandelingen over de EU-begroting en het corona-herstelfonds toeneemt, nemen de onderhandelingspartners geen genoegen meer met videovergaderingen. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) bezoekt deze week Italië en Spanje, twee belangrijke lidstaten die Nederland tegenover zich vond. De Franse president Emmanuel Macron komt dinsdag naar Den Haag om premier Mark Rutte te spreken over diens verzet tegen het Frans-Duitse voorstel om de zwaarst getroffen lidstaten met subsidies, en niet zoals Nederland wil alleen leningen, te steunen.

Voor Blok zijn het de eerste diplomatieke reizen sinds het uitbreken van de coronacrisis. De bestemming van zo'n eerste bezoek geldt als een signaal: die gesprekspartner vindt de bezoeker kennelijk zo belangrijk dat die voorrang krijgt. Macron bezocht vorige week al Londen, maar doet volgens Haagse bronnen voor zijn tweede reis dus Den Haag aan.

Ook diplomaten, ministers en regeringsleiders moesten het de afgelopen maanden met videovergaderingen stellen. Dat maakt het moeilijker om meningsverschillen te overbruggen, klinkt het vaak.

