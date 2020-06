Goedemorgen Europa! Over de impact van het coronavirus op de landbouw en visserij

dinsdag 23 juni 2020 , 9:00

Op dinsdag 23 juni om 09.00 uur spreken Bert-Jan Ruissen (SGP, ECR Group - Conservatives & Reformists in the European Parliament ) en Anja Hazekamp (PvdD, GUE/NGL) over ​de hulp die de EU biedt aan de landbouw- en visserijsectoren en hoe we verder moeten na de coronacrisis. Tijdens de uitzending zijn er verschillende mogelijkheden om mee te doen met behulp van polls en we nodigen je vooral uit jouw vragen te stellen.

Het debat staat onder leiding van moderator Rogier Elshout en maakt deel uit van Goedemorgen Europa!: een serie onlinedebatten met Nederlandse Europarlementariërs.

Wil je het debat volgen en meepraten over de onderwerpen? Dat kan via: www.goedemorgeneuropa.nl

Deze debatreeks wordt georganiseerd door het Europees Parlement Liaisonbureau en bespreekt verschillende thema’s die in een ander licht zijn komen te staan door de uitbraak van het coronavirus in de EU. Tijdens elk debat zullen andere Europarlementariërs op basis van stellingen in discussie gaan over deze onderwerpen.

