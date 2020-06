Europees Parlement stelt vijf nieuwe commissies in

vrijdag 19 juni 2020 , 14:43

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Parlement heeft één vaste nieuwe commissie ingesteld om belastingvraagstukken te behandelen, en nog vier tijdelijke commissies die zich gaan bezig houden met kankerbestrijding, kunstmatige intelligentie, dierentransporten en buitenlandse inmenging in democratische processen & desinformatie.

Tijdelijke commissies worden ingesteld voor een jaar en doen onderzoek naar misstanden (zoals nu over dierentransporten) of ze doen voorstellen om nieuwe ontwikkelingen in goede banen te leiden (bijvoorbeeld bij kunstmatige intelligentie).

Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in de tweede week van juli wordt bekend welke europarlementariërs er in de commissies plaats nemen.

Bron: Europees Parlement

Terug naar boven