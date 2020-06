VS stapt uit belastingoverleg digitale economie, EU overweegt eenzijdige digitaks

vrijdag 19 juni 2020 , 12:24

Bron: Europese Unie, 2016, foto: Cristof Echard

DEN HAAG (PDC) - De Verenigde Staten zijn uit een overleg gestapt over het opleggen van belastingen aan grote technologiebedrijven als Google en Facebook, ookwel digitaks genoemd. De VS waren samen met de EU in overleg om een internationaal akkoord te sluiten over de belastingverdeling in de digitale economie.

De VS beschuldigen Europa ervan om achter Amerikaans belastinggeld aan te zitten. Om deze reden zijn zij nu uit de onderhandelingen gestapt. Ook geeft de Amerikaanse minister van Financiën aan dat er voorlopig belangrijkere zaken spelen, zoals het oplossen van de economische gevolgen van de coronacrisis.

De Europese Commiussie blijft op haar beurt streven naar een wereldwijd akkoord over de verdeling van de winstbelasting van multinationals. Indien een dergelijk akkoord uitblijft komt de Commissie met een voorstel voor een eenzijdige Europese digitaks, zo maakte Eurocommissaris Paolo Gentiloni bekend als reactie op het Amerikaanse besluit.

De Verenigde Staten dreigen op hun beurt weer met tegenmaatregelen als Europese landen de belasting op digitale diensten eenzijdig gaat invoeren, waarmee wordt gevreesd voor een handelsoorlog tussen de VS en de EU.

Bron: Het Financieele Dagblad

