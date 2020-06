EU-Top: Voorzitters EU-Instellingen manen regeringsleiders tot spoed

vrijdag 19 juni 2020 , 11:20

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie roepen de regeringsleiders van de EU-landen op niet te dralen met een besluit over de EU-meerjarenbegroting en het pakket voor economisch herstel uit de coronacrisis, samen goed voor 1850 miljard euro. Hoewel de videotop die de leiders vrijdag zijn begonnen oriënterend van aard is, zeggen EU-president Charles Michel en commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat haast is geboden.

"Nu is de tijd om ons te engageren", aldus Michel. "We hebben een collectieve verantwoordelijkheid om te leveren." Volgens Von der Leyen "kunnen we ons geen enkel uitstel veroorloven. Vandaag nemen we een cruciale stap op de weg uit de crisis", kijkt zij vooruit.

De lidstaten zijn verdeeld over het pakket. Nederland en drie andere ‘zuinige’ landen willen dat zwaar getroffen lidstaten met leningen worden gesteund, en niet met 500 miljard euro aan subsidies zoals de Europese Commissie voorstelt. Landen in Oost-Europa, die minder hard door het coronavirus zijn getroffen, vrezen dat extra geld voor landen als Italië en Spanje ten koste gaat van hun EU-subsidies.

"Dit voorstel is ambitieus en evenwichtig", herhaalde Von der Leyen in een videoboodschap. Het helpt niet alleen de economieën van de landen die het hardst zijn getroffen door het virus. Het helpt ook de landen die indirect hard zijn geraakt als gevolg van de lockdowns. In andere woorden, het zal Europa helpen om te moderniseren." Zij roept de regeringsleiders op te focussen op het "grote plaatje".

De voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli zei tegen de leiders dat het voorgestelde pakket ambitieus is maar "in onze optiek niet ver genoeg gaat voor wat nodig is." Hij waarschuwde dat het parlement, dat moet instemmen met de meerjarenbegroting, minder dan het beoogde pakket niet zal accepteren. "We moeten dit beschouwen als een beginpositie", aldus Sassoli, dat nog verbeterd moet worden. Hij is ook geen voorstander van steun aan de zwaarst getroffen lidstaten in de vorm van louter leningen. Dat zou leiden tot "ongelijke effecten op de schuldenlasten van de lidstaten en zou de EU als geheel alleen maar meer geld kosten."

