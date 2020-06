Europese Unie roept India en China op tot kalmte

woensdag 17 juni 2020 , 18:03

Bron: © European Union 2019

BRUSSEL (ANP) - Na gewelddadige confrontaties bij de grens tussen China en India roept de Europese Unie beide "belangrijke partners" op tot "terughoudendheid en militaire de-escalatie". EU-buitenlandchef Josep Borrell zegt in een verklaring erop te vertrouwen dat de Indiase en Chinese autoriteiten in gesprek gaan en een vreedzame oplossing vinden.

Volgens het Indiase leger werden twintig militairen gedood bij een incident met Chinese soldaten in de omstreden Indiase grensregio Ladakh in de Himalaya. Peking beschuldigde Indiase grenstroepen ervan het Chinese grondgebied te zijn binnengetreden, wat resulteerde in vijandelijkheden.

De EU betreurt de slachtoffers en condoleert hun geliefden, aldus Borrell.

Terug naar boven