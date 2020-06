EU-parlement minuut stil voor slachtoffers racisme

woensdag 17 juni 2020 , 15:53

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement heeft woensdag een minuut stilte in acht genomen voor slachtoffers van racisme en discriminatie. De afgevaardigden begonnen hun driedaagse vergadering met een debat over de vele demonstraties na de dood van George Floyd, die door geweld van de Amerikaanse politie om het leven kwam.

De minuut stilte kwam er mede op initiatief van Europarlementariër Samira Rafaela (D66). "Racisme en discriminatie zijn voor miljoenen Europeanen de dagelijkse werkelijkheid." De politieke discussie hierover mag volgens haar "niet als een nachtkaars uitgaan".

De zwarte Europarlementariër Pierrette Herzberger-Fofana van de Groenen getuigde hoe ze onlangs werd lastiggevallen door de Belgische politie en kreeg veel bijval voor haar klacht.

Onder meer de liberale en groene fracties in het parlement hebben een resolutie opgesteld waarin vreedzame protesten van de Black Lives Matter-beweging worden gesteund en racisme, etnisch profileren en buitensporig politiegeweld worden veroordeeld. Wel wordt erkend dat politiemensen soms in moeilijke omstandigheden moeten opereren. De resolutie, gesteund door de grote fracties, wordt vrijdag aangenomen.

De Europese liberalen willen dat er een EU-taskforce komt om racisme en discriminatie in Europa te bestrijden. Rafaela’s partijgenoot Sophie in 't Veld pleit onder meer voor een Europese "code voor politie-ethiek". Paul Tang (PvdA) sprak zich op Twitter uit voor "actief antiracisme" in Europa.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sprak zich ook krachtig uit tegen alle soorten discriminatie en racisme, in alle geledingen van de maatschappij. "Dit moet eindigen. Het is tijd om meer te doen dan luisteren en veroordelen. We moeten in actie komen." Zij pleitte voor een "gelijker, eerlijker en humaner" Europa. De wet verbiedt discriminatie, maar dat is volgens haar niet voldoende. Veranderingen zijn mogelijk als er politieke wil is, aldus de Duitse. De Europese Commissie spreekt binnenkort over het onderwerp.

