Brussel zoekt ontwikkelaars coronavaccin voor versnelde productie

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie nodigt coronavaccinproducenten uit de hele wereld uit zich in Brussel te melden. Het dagelijks EU-bestuur stelt ruim 2 miljard euro beschikbaar om de ontwikkeling en beschikbaarheid van veilige en effectieve vaccins te versnellen tot binnen twaalf tot achttien maanden. Ze zal vervolgens doses bestellen en aanbetalen om serieuze, veelbelovende kanshebbers te steunen. Erkend wordt dat er een risico bestaat dat vaccins tijdens de testfase op mensen toch falen.

Met die aanpak wil de commissie voldoende voorraad veiligstellen voor de EU-lidstaten, zei voorzitter Ursula von der Leyen in Brussel. Ze zal optreden namens de 27 lidstaten die in een stuurgroep zullen plaatsnemen. De commissie neemt ook stappen om de regelgeving rond de ontwikkeling en markttoegang te versnellen in verband met het longvirus.

Een belangrijke stap voorwaarts is al gezet door het samenwerkingsverband van Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië, aldus de commissie. Deze Inclusieve Vaccin Alliantie heeft afgelopen weekend een deal gesloten voor de aanschaf van 300 miljoen doses van een Brits vaccin waarvan nog moet worden aangetoond dat het werkt en veilig is. Het kabinet is volgens minister Hugo de Jonge met zo’n acht partijen in gesprek over mogelijke vaccins tegen het coronavirus.

