‘Zuinige vier’ houden voet bij stuk: alleen leningen in EU-fonds

dinsdag 16 juni 2020 , 22:19

DEN HAAG (ANP) - Nederland houdt vol dat het coronafonds van de Europese Unie uit leningen moet bestaan en niet uit giften. Samen met drie gelijkgestemde Europese collega's waarschuwt premier Mark Rutte dat het onverantwoordelijk is om zomaar geleend geld aan landen te geven die hard door de coronacrisis zijn geraakt.

De ‘zuinige vier’, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Nederland, blijven erbij dat Europese leningen niet zomaar mogen worden weggegeven aan andere landen. "De degelijke manier om geld uit te geven dat we samen lenen in de Europese Unie, is door het om te zetten in leningen aan die landen die het echt nodig hebben, onder de best mogelijke voorwaarden", schrijven zij in de Financial Times, in de aanloop naar een virtuele EU-top op vrijdag.

Een gezamenlijke weg uit de crisis met de EU-lidstaten is niet meer dan logisch, stellen de landen. Wel vragen ze zich af "hoe het ineens verantwoordelijk kan zijn om 500 miljard euro aan geleend geld uit te geven" en de rekening dan vooruit te schuiven. Het coronafonds van 750 miljard euro dat de Europese Commissie voorstelt, moet als het aan de commissie ligt voor twee derde uit giften bestaan.

De vier landen "zijn ervan overtuigd dat er een compromis wordt gevonden dat Europa groener, sterker en weerbaarder maakt". Zo’n overeenkomst moet de economieën van lidstaten versterken en de Europese Unie klaar maken voor de toekomst, stellen ze.

De landen verzetten zich vaker tegen financiële plannen van de Europese Unie. Door tegenstanders worden ze de ‘vrekkige vier’ genoemd, het Nederlandse kabinet spreekt liever van de ‘verstandige vier’. Eerder werd er vooral van een vijftal gesproken, maar de Duitse kanselier Angela Merkel presenteerde vorige maand samen met Frankrijk een plan voor 500 miljard euro aan coronasteun, inclusief giften voor zwaar getroffen lidstaten.

