Europese Commissie onderzoekt machtsmisbruik Apple

dinsdag 16 juni 2020 , 12:30

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie onderzoekt of techreus Apple zich schuldig maakt aan machtsmisbruik bij zijn App Store. Met name het verplichte gebruik van het betalingssysteem van Apple in die softwarewinkel wordt tegen het licht gehouden. Ook kijkt de Europese mededingingswaakhond naar betalingsdienst Apple Pay.

Bij de App Store moeten software-aanbieders betalingen via het systeem van Apple laten verlopen. De techreus krijgt daar dan een deel van, meestal 30 procent. Ook als zij abonnementen verkopen of bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden andere zaken aan te schaffen zoals bijvoorbeeld e-books. Daarnaast verbiedt Apple het om vanuit de eigen app naar bijvoorbeeld een website te linken waar hetzelfde abonnement of dezelfde zaak kan worden gekocht zonder dat de iPhonemaker zijn deel krijgt.

De Europese Commissie zet die stap na klachten van een aanbieder van e-books en audioboeken en een klacht van Spotify. Die muziekstreamingdienst klaagde dat zijn abonnementen nu kunstmatig duur zijn op Apple-apparaten, terwijl Apple met Apple Music een concurrerende dienst in huis heeft. Europees commissaris Margrethe Vestager wil met het onderzoek de rol van Apple als poortwachter bekijken. "We moeten zeker weten dat de regels van Apple de concurrentie niet benadelen, zeker op markten waar Apple zelf concurreert met andere ontwikkelaars."

Verder bekijkt de Europese mededingingswaakhond of Apple de regels overtreedt bij betaaldienst Apple Pay. Daar wordt onder meer gekeken naar de voorwaarden die Apple stelt voor het kunnen aanbieden van Apple Pay als webwinkelier of in een app, maar ook in fysieke winkels. Bovendien zou Apple sommige bedrijven helemaal geen toegang willen geven tot zijn betaaldienst, al geeft de commissie niet aan om welke bedrijven dat zou gaan.

Daarnaast neemt de toezichthouder het afschermen van de NFC-chip in iPhones en andere Apple-apparaten op de korrel. Apple Pay is de enige betaaldienst die van die chips gebruik mag maken.

Apple stelt zich in een reactie aan de wet te houden en concurrentie juist te verwelkomen. Volgens het Amerikaanse bedrijf reageert de commissie met dit onderzoek op de "ongefundeerde klachten" van rivalen.

Terug naar boven