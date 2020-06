Mogelijk toch ook nog reizen buiten Europa mogelijk

maandag 15 juni 2020 , 6:30

Bron: © Liesbeth Weijs

DEN HAAG (ANP) - Reizen naar een aantal landen buiten Europa wordt misschien toch nog mogelijk deze zomer. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Sinds maandag is het negatief reisadvies voor zestien landen in Europa opgeheven.

"De verwachting is dat deze zomer de richtlijnen ook voor sommige landen buiten Europa worden versoepeld. Dit zal zoveel mogelijk in samenspraak gebeuren met andere EU-landen", aldus het ministerie. Reizen buiten Europa wordt momenteel afgeraden.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken waarschuwt reizigers dat onbekommerd reizen er deze zomer niet in zit. "Vakantie vieren in het buitenland, het kan weer. Maar het wordt niet zo zorgeloos als voor de coronacrisis, want er blijven risico's."

De bewindsman gaat maandagmorgen op Schiphol in gesprek met reizigers. Hij zal daarbij vooral een goede voorbereiding benadrukken. Ook ontvangt hij op de luchthaven de Franse staatssecretaris Amélie De Montchalin van Europese Zaken.

Vakantiereizen naar België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Frankrijk, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Polen, Portugal, Tsjechië en Zwitserland is weer mogelijk. Dat geldt ook voor het Caribische deel van het koninkrijk.

Er gaan meer landen open dan premier Mark Rutte begin deze maand voorspelde. Hij ging ervan uit dat voor twaalf landen reizen weer mogelijk zou worden vanaf 15 juni. Buitenlandse Zaken kwam op 17 maart met het uitzonderlijke advies niet meer op vakantie te gaan naar het buitenland.

De verwachting is dat het negatieve reisadvies in verband met het coronavirus in de komende drie weken ook voor bijna alle andere landen van de EU en Schengenzone verdwijnt. Vakantiereizen naar Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken blijven naar verwachting deze hele zomer afgeraden.

