Reizen binnen flink deel Europa weer toegestaan

maandag 15 juni 2020 , 3:30

Bron: WikiMedia/Arne List/Opihuck

DEN HAAG (ANP) - Reizen binnen een flink deel van Europa is sinds maandag weer toegestaan. Het negatieve reisadvies is voor zestien Europese landen opgeheven. Dat geldt ook voor het Caribische deel van het koninkrijk.

De verwachting is dat in de komende drie weken het reizen naar de meeste andere landen in de EU en Schengenzone weer mogelijk wordt. Vakantie buiten Europa wordt voorlopig afgeraden. Alleen noodzakelijke reizen naar het buitenland waren sinds medio maart mogelijk.

Om gezondheidsredenen wordt reizen naar Zweden en Groot-Brittannië nog afgewezen. Ook is vakantie in Denemarken voorlopig niet mogelijk. Vakantiegangers die naar een land gaan waarvoor een negatief reisadvies geldt, zijn bijvoorbeeld niet verzekerd.

Reizigers moeten zich in het buitenland ook houden aan de daar geldende corona-afspraken, benadrukt het kabinet. Nederland gaat geen vakantiegangers repatriëren als zij onverhoopt in problemen komen door een nieuwe uitbraak van het coronavirus in hun vakantieland.

