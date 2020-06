Illegale migratie richting Europa komt weer op gang

zondag 14 juni 2020 , 9:33

WARSCHAU (ANP/DPA) - Het aantal migranten en vluchtelingen dat illegaal Europa probeert te bereiken, neemt weer toe. Na een sterke daling als gevolg van de reisbeperkingen in heel de wereld vanwege het coronavirus, is in mei het aantal flink opgelopen, meldde de Europese grensbewakingsinstelling Frontex.

In mei zijn volgens Frontex 4300 mensen illegaal de Europese Unie binnengekomen. Dat is bijna drie keer zo veel als in april.

In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn 31.600 mensen illegaal de grens van de EU overgestoken. Dat was 6 procent minder dan in die periode een jaar eerder. De meesten komen via Turkije en Griekenland. In mei telde Frontex daar 1250 gevallen en dat was voor die route acht keer zo veel als in april. Op deze route registreerde Frontex tot en met mei in totaal 12.700 gevallen, 28 procent minder dan in 2019. Onder de illegale immigranten zijn opvallend veel Afghanen op deze route. Over de westelijke Balkan kwamen in mei negenhonderd illegalen naar de EU en dat is tien keer zo veel dan in april.

Ook over de Middellandse Zee komen weer meer illegalen naar Europa. Het zijn vooral mensen die van uit Libië of Tunesië naar Italië en Malta gaan. Frontex telde er in mei circa duizend, of 40 procent meer dan in april. Vanuit Marokko kwamen afgelopen maand ongeveer 650 mensen illegaal naar Spanje, vier keer meer dan in april. Op deze route gaan erg veel Algerijnen naar de EU, waar ze vrijwel geen kans op de status van vluchteling maken.

