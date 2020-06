Nederland koopt honderdduizenden doses nog onaf Brits vaccin

zaterdag 13 juni 2020 , 15:45

Bron: European Commission

DEN HAAG (ANP) - Nederland krijgt mogelijk eind dit jaar al "enkele honderdduizenden" doses van een Brits vaccin dat tegen het coronavirus zou kunnen beschermen. Met Duitsland, Frankrijk, Italië koopt Nederland 300 miljoen doses van het middel, waarvan nog moet worden aangetoond dat het werkt en veilig is. Ze willen de gereserveerde partij verdelen over de Europese Unie.

Het vaccin wordt ontwikkeld door de universiteit van Oxford en medicijnenfabrikant AstraZeneca. De eerste tests op mensen zijn al gedaan en de uitkomsten daarvan worden binnenkort verwacht. Aanvankelijk waren er hoge verwachtingen van het vaccin, maar die zijn wel wat getemperd sinds proeven met apen tegenvielen. Niettemin hebben de Verenigde Staten eerder al 400 miljoen doses gereserveerd.

Door de order "bestaat de kans om al eind 2020 een eerste hoeveelheid vaccins tegen het coronavirus beschikbaar te hebben voor Europa", schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. AstraZeneca kan volgens hem door de opdracht van het vierkoppige 'coronaverbond' nu alles al klaar maken om het middel op grote schaal te gaan maken. De bestelde partij komt dan stapsgewijs beschikbaar.

De koop zou vrijdag al gesloten worden, maar viel slecht bij de Europese Commissie en sommige andere EU-lidstaten. De commissie wil zelf namens de lidstaten onderhandelen en voelt zich door de Nederlands-Duits-Frans-Italiaanse kopgroep in de wielen gereden.

Het vierlandenverbond benadrukt dat alle lidstaten straks mogen meedelen. Als het vaccin veilig en effectief blijkt en op de Europese markt wordt toegelaten, houden de vier landen niet de hele aangekochte partij voor zichzelf. Die wordt eerlijk verdeeld over de landen van de Europese Unie, die 446 miljoen inwoners telt.

Hoeveel mensen dan kunnen worden ingeënt, is nog onduidelijk. Misschien moet de prik bijvoorbeeld worden herhaald. De Jonge en zijn drie collega's hebben een optie op nog eens 100 miljoen doses. Wat de vier landen op tafel leggen voor het vaccin, is geheim. De fabrikant benadrukt dat het de vaccins tegen kostprijs verkoopt. De VS hebben 1 miljard neergelegd voor de ontwikkeling van het vaccin en een contract voor 400 miljoen doses.

"Deze overeenkomst zal ervoor zorgen dat honderden miljoenen Europeanen toegang hebben tot het vaccin van Oxford University als dit is goedgekeurd", zegt de baas van fabrikant AstraZeneca, Pascal Soriot, over de deal met de Europese kopgroep. Hij bedankt de betrokken overheden voor hun "toewijding en snelle handelen".

Terug naar boven