Tsjechië opent grenzen voor meeste EU-burgers

vrijdag 12 juni 2020 , 23:43

PRAAG (ANP/DPA) - Tsjechië opent de grenzen maandag voor de inwoners van bijna alle EU-landen plus Zwitserland en Liechtenstein. Dat is mogelijk geworden door de gunstige ontwikkeling in de corona-epidemie, liet de minister van Volksgezondheid vrijdagavond weten. Een negatieve testuitslag meebrengen is niet nodig. De controles bij de grenzen met Duitsland en Oostenrijk werden vorige week al als eerste opgeheven.

Het inreisverbod geldt volgende week alleen nog voor ingezetenen van België, Portugal, Groot-Brittannië, Zweden en de Poolse provincie Silezië, die in het noorden aan Tsjechië grenst. Praag beschouwt dat nog als risicogebied van corona-infectie. De indeling in veilige groene, gemiddeld riskante gele en gevaarlijke rode landen wordt wekelijks aangepast.

Het gekozen 'stoplichtmodel' heeft wel voor verbazing gezorgd. Mensen vragen zich op de sociale media af hoe bijvoorbeeld het controleren van Sileziërs en overige Polen in zijn werk zal gaan en waarom Portugezen vooralsnog weg moeten blijven terwijl ze betere coronastatistieken kunnen overleggen dan Spanjaarden en Italianen.

