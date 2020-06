Brussel wil opheldering van Kroatië over geweld tegen migranten

vrijdag 12 juni 2020 , 16:28

© Rianne van Rossum

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil opheldering van Kroatië over berichten dat de grenspolitie geweld tegen migranten heeft gebruikt bij de grens met Bosnië en Herzegovina. Het dagelijks EU-bestuur is "zeer bezorgd" over de vermeende mensenrechtenschendingen en is van plan een missie te sturen om de situatie ter plekke te monitoren, zei een woordvoerder vrijdag.

Volgens Amnesty International maakt de Kroatische grenspolitie zich schuldig aan wreedheden tegen vluchtelingen en migranten uit onder meer Pakistan en Afghanistan. Die zouden bij de grens worden vernederd, geslagen en geschopt en daardoor ernstige (hoofd)wonden oplopen. De mensenrechtenorganisatie sprak donderdag van een massale escalatie van geweld.

"Grenswachten moeten respect tonen voor de menselijke waardigheid", aldus de commissiewoordvoerder. Voor geweld tegen en vernedering van asielzoekers en migranten is geen plaats in de EU, zei hij. "Dat moet veroordeeld worden." Volgens de zegsman hebben de Kroatische autoriteiten toegezegd de beschuldigingen te onderzoeken. De Europese Commissie verwacht dat Zagreb "alle noodzakelijke actie" onderneemt.

