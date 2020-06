Gert-Jan Koopman: 'Europees herstelplan van 750 miljard verdient zichzelf terug'

vrijdag 12 juni 2020 , 13:19

BRUSSEL (ANP) - Het door de Europese Commissie voorgestelde plan voor herstel van de coronacrisis ter waarde van 750 miljard euro verdient zichzelf op termijn terug. Volgens de hoogste begrotingsambtenaar in Brussel, de Nederlander Gert-Jan Koopman, maakt de te verwachten economische groei de kosten uiteindelijk weer goed.

Hij verdedigde de commissievoorstellen in een digitale bijeenkomst die was opgezet door ondernemersorganisatie VNO-NCW. De topambtenaar, formeel directeur-generaal voor de EU-begroting, benadrukte dat het plan voor een aanzienlijke economische impuls moet zorgen. In eerste instantie zullen vooral de zuidelijke EU-landen daarvan profiteren, erkende hij.

Maar ook Nederland zou er op den duur baat bij hebben als het in Europa als geheel weer beter gaat. "Iedereen heeft er voordeel bij", aldus Koopman, die tevens aanvoerde dat het plan helpt om de Europese Unie bij elkaar te houden.

De Nederlander in Brussel zei ook dat hij de Nederlandse weerstand tegen het verstrekken van giften, een belangrijk onderdeel van het plan, niet helemaal begrijpt. Brussel gaat volgens Koopman immers niet zomaar geld weggeven, maar er zitten allemaal voorwaarden aan. Landen kunnen alleen aanspraak maken op de subsidies als ze stevige economische hervormingen doorvoeren.

Nederland verzet zich samen met enkele andere EU-landen tegen de voorstellen uit Brussel. Vooral het verstrekken van giften ligt hier gevoelig. Samen met Denemarken, Zweden en Oostenrijk heeft Nederland eerder ook al een eigen voorstel op tafel gelegd. Deze 'zuinige vier' willen onder meer dat het herstelfonds alleen leningen gaat geven en geen giften.

Waarschijnlijk is er komende tijd nog veel debat nodig om tot een Europees compromis te komen. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB), die ook aan de digitale bijeenkomst deelnam, denkt dat het commissieplan een goed startpunt is voor de onderhandelingen. Maar de precieze invulling ervan is volgens hem een politieke afweging. Daar wil het centralebankhoofd zich liever niet in mengen.

Oud-premier Jan Peter Balkenende was eveneens door VNO-NCW uitgenodigd. Hij zou graag zien dat de discussie zich wat minder op tegenstellingen tussen "wij" en "zij" richt. Kritiek op het huidige kabinet van premier Mark Rutte, zijn opvolger, wilde hij evenwel niet geven.

Te lang onderhandelen lijkt overigens ook niet verstandig, vindt althans Koopman. Hij benadrukte tegen het einde van het zogeheten webinar dat het belangrijk is dat Europa snel actie onderneemt. Volgens hem is er nu veel steun nodig om de coronacrisis aan te pakken. "Als we te lang wachten is de patiënt overleden."

