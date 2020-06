Europarlementariërs vragen Merkel om transparantie in EU

vrijdag 12 juni 2020 , 11:17

Bron: © PDC

BRUSSEL (ANP) - Een honderdtal Europarlementariërs vraagt bondskanselier Angela Merkel om regels in te voeren voor transparante EU-besluitvorming en lobby-activiteiten. Dat zou zij moeten doen tijdens het Duitse EU-voorzitterschap vanaf 1 juli. In de brief, medeondertekend door GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren, zeggen de parlementariërs dat ondoorzichtige praktijken in Brussel de EU-burgers een slechte dienst bewijzen. Ze verzoeken Merkel een einde te maken aan contacten en besluitvorming achter gesloten deuren.

Zo dringen de briefschrijvers erop aan verslaggeving in te voeren bij de 150 EU-organen die de vergaderingen van de lidstaten (de raad van ministers) voorbereiden. Ook vinden ze het "onaanvaardbaar" dat de onderhandelingsposities van de lidstaten niet systematisch worden vastgelegd en openbaar gemaakt. "Het lijkt ons onbetwistbaar dat burgers het recht hebben om te weten hoe hun regering zich in de ministerraden opstelt."

Ook moeten de lidstaten een lobbyregister introduceren, zodat inzichtelijk wordt welke contacten de regeringen met het bedrijfsleven hebben. De Europarlementariërs wijzen op het goede voorbeeld dat Finland tijdens zijn EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2019 gaf. Helsinki publiceerde alle afspraken die Finse ministers hadden met lobbyisten over Europese zaken.

Terug naar boven