Productie Europese industrie opnieuw scherp omlaag

vrijdag 12 juni 2020

LUXEMBURG (ANP) - De productie in de industrie van de eurozone is in april opnieuw fiks afgenomen. De uitbraak van het coronavirus en beperkende maatregelen in meer Europese landen eisten hun tol. Het Europese statistiekbureau Eurostat becijferde dat de productie 17,1 procent lager lag dan in maart, wat de grootste daling in een maand was die Eurostat ooit heeft gemeten.

De productiedaling viel wel iets lager uit dan waarop economen hadden gerekend. In doorsnee verwachtten zij een afname met 18,5 procent. In maart was de industriële productie in de eurozone al met 11,3 procent gedaald. In de hele Europese Unie daalde de productie in de industrie in april met 17,3 procent.

De daling werd gevoeld in alle takken van de industrie, omdat fabrieken door heel Europa stillagen of maar beperkt konden produceren. In de productie van onder meer machines en duurzame consumentengoederen zoals auto's, meubels en witgoed was de daling het sterkst. De afname van de productie in de energiesector was het geringst.

Eurostat laat weten dat de productie van de Europese industrie terug is op het niveau van midden jaren 90. De afname in april ten opzichte van maart was het grootst in Hongarije en Roemenië. Op jaarbasis bekeken daalde de productie in Luxemburg en Italië het hardst. Ierland was het enige EU-land waar in april meer werd geproduceerd dan een jaar eerder.

