EU veroordeelt Amerikaanse sancties tegen Internationaal Strafhof

DEN HAAG (PDC) - EU-buitenlandchef Josep Borrell heeft namens de Europese Commissie ernstige zorgen uitgesproken over de sancties die de VS heeft gelast tegen mensen die voor het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag werken aan een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden van Amerikaanse militairen in Afghanistan. Borrell noemde het besluit "een serieus zorgelijke kwestie".

Donderdag gaf president Trump zijn toestemming voor de verordening waarmee economische sancties en reisrestricties kunnen worden uitgevaardigd tegen medewerkers van het Strafhof. In maart kreeg het Strafhof groen licht voor een strafrechtelijk onderzoek naar misdaden in Afghanistan, waarmee voor het eerst ook Amerikaanse militairen worden vervolgd. De Amerikaanse sancties zijn hier een directe reactie op.

Borrell benadrukte verder dat de EU achter het Strafhof blijft staan vanwege de rol die het speelt in het brengen van vrede en gerechtigheid. Volgens Borrell moet het Strafhof dan ook door alle landen gerespecteerd worden. De Amerikaanse verordening zal nog nader worden bestudeerd om de implicaties ervan te beoordelen. Maandag zal de kwestie verder worden besproken in de videoconferentie van de Raad Buitenlandse Zaken.

