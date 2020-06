Hoekstra: geen haast met 'complexe' EU-begroting

donderdag 11 juni 2020 , 22:21

Bron: Rijksoverheid.nl

BRUSSEL (ANP) - Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt het geen punt als de onderhandelingen over de nieuwe EU-meerjarenbegroting, met daaraan gekoppeld een herstelfonds door de coronacrisis, tot na de zomer duren. "Kwaliteit is belangrijker dan snelheid", zei hij na afloop van een videoconferentie van de EU-ministers van Financiën. "Het doel is een versterkt Europa".

Volgens Hoekstra zijn de voorstellen van de Europese Commissie, die aandringt op een snel akkoord, complex en zijn veel aspecten onvoldoende duidelijk. Zo wil Den Haag een betere onderbouwing van de bedragen die Brussel nodig acht voor het herstelplan ter waarde van 750 miljard euro, en van de voorgestelde verdeling van het geld onder de lidstaten. Nederland wil ook niet dat slechts een derde van dat bedrag via leningen bij de door de crisis zwaarst getroffen landen terechtkomt, en de rest als subsidies. Ook moeten fundamentele hervormingsplannen worden goedgekeurd voor een lening kan worden verstrekt, vindt Nederland.

Volgende week vergaderen de EU-leiders voor het eerst over de plannen. Volgens Hoekstra zullen er nog "weken en maanden" van onderhandelingen volgen voor er een akkoord ligt.

