Kabinet wacht met keuze tot kandidaten voorzitterschap Eurogroep bekend zijn

donderdag 11 juni 2020 , 21:55

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De regering neemt pas een besluit over wie ze steunt voor het voorzitterschap van de Eurogroep als de kandidaten voor de prestigieuze functie bekend zijn. Dat zei minister Wopke Hoekstra (Financiën), die al heeft laten weten zelf niet beschikbaar te zijn, na afloop van een videovergadering met zijn EU-collega’s. Daarin maakte huidig voorzitter Mario Centeno formeel bekend per 12 juli op te stappen.

De Portugees vroeg zijn collega-ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) zich kandidaat te stellen om hem op te volgen. Naar verwachting is de nieuwe voorzitter bekend op de volgende Eurogroepvergadering op 9 juli. Een kandidaat moet de steun van minstens 10 van de 19 eurolanden krijgen, waarbij elk land, groot of klein, één stem heeft.

Volgens Hoekstra zijn er "meerdere mensen" geïnteresseerd, zonder namen te noemen. De CDA-bewindsman zei dat vermoedelijk de politieke families in de Eurogroep zich zullen proberen te verenigen achter een kandidaat. Hij zei te verwachten dat de komende dagen en weken veel gesprekken tussen de collega's worden gevoerd.

De Spaanse minister Nadia Calviño is een van de namen. Zij zei vlak voor de videoconferentie dat haar regering daar in de komende dagen over beslist. Calviño is socialist en heeft tegen dat de Spanjaard Josep Borrell als EU-buitenlandchef al een hoge functie in de Europese Commissie heeft. Ook de naam van de Luxemburgse centrum-linkse minister Pierre Gramegna, die een van de vier kandidaten was om Jeroen Dijsselbloem in 2018 op te volgen, valt in Brussel. Hij trok zich terug toen duidelijk werd dat Centeno de voorkeur had. De Ier Pascal Donohoe (centrum-rechts) zou eveneens belangstelling hebben. Zijn landgenoot Philip Lane werd een jaar geleden echter al tot directielid van de Europese Centrale Bank (ECB) benoemd.

De voorzitter van de Eurogroep is automatisch ook voorzitter van het Europese noodfonds ESM.

