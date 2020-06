Maandag nieuw topoverleg over brexit tussen Johnson, Michel en Von der Leyen

donderdag 11 juni 2020 , 19:56

BRUSSEL (ANP) - De Britse premier Boris Johnson, EU-president Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen overleggen maandag per video over het verloop van de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Dat heeft de woordvoerder van Michel getweet. "Volgend op een telefoongesprek met Boris Johnson is de EU-president akkoord gegaan met een videoconferentie maandagmiddag 15 juni met Von der Leyen". Ook de voorzitter van het Europees parlement David Sassoli doet mee.

Eerder was al afgesproken dat deze maand op het hoogste niveau de balans van de gesprekken zouden worden opgemaakt. Vrijdag nog zei EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier na afloop van de vierde onderhandelingsronde van een week dat er "geen wezenlijke vooruitgang" was geboekt. Zijn Britse tegenspeler had het over 'beperkte" vooruitgang. Naar verwachting zullen de vier maandag proberen de standpunten dichter bij elkaar te brengen.

De Britten zijn op 1 februari uit de EU gestapt maar zijn tot eind dit jaar nog gebonden aan de EU-regels. Voor 1 juli moeten ze aangeven of ze de onderhandelingen willen verlengen met (maximaal) twee jaar. Londen zegt nog altijd dat niet te zullen doen.

