EUIPO: 'Namaakproducten zeer schadelijk en risicovol'

donderdag 11 juni 2020 , 12:27

ALICANTE (ANP) - De handel in namaakproducten zorgt in Nederland naar schatting voor bijna een half miljard euro aan gemiste omzet per jaar bij makers van cosmetica, farmaceutische producten en sterke drank. Dat heeft het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) becijferd.

Volgens het EU-agentschap uit het Spaanse Alicante hebben de genoemde branches, samen met makers van spellen en speelgoed, het meest last van namaakproducten. In de hele Europese Unie zouden de vier sectoren jaarlijks wel 19 miljard euro aan opbrengsten mislopen.

De aanwezigheid van namaakgoederen op de markt leidt volgens de organisatie ook tot een verlies van overheidsinkomsten, omdat illegale fabrikanten geen belastingen en sociale premies afdragen. In de EU als geheel zou de schade daarvan oplopen tot 15 miljard euro per jaar.

Aan namaakparfums of -pillen kleven nog meer risico's, waarschuwt EUIPO. Gezamenlijk onderzoek met Europol wees uit dat er ook een verband bestaat tussen namaak en andere ernstige misdrijven. Denk aan georganiseerde bendes, drugshandel en het witwassen van geld.

"Om dit intensief te kunnen aanpakken is gezamenlijk internationaal optreden op alle niveaus nodig", zegt EUIPO-directeur Christian Archambeau. Sinds 2016 hebben handhavingsinstanties in de hele EU al 29 grote acties uitgevoerd ter bestrijding van namaak en piraterij.

Terug naar boven