Minister Blok 'niet optimistisch' over onderhandelingen brexit

DEN HAAG (ANP) - Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) is "niet optimistisch" over de gesprekken van de Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk. "We moeten ons weer voorbereiden op een no-deal brexit", zei hij in de Tweede Kamer.

In de onderhandelingen over een toekomstige (handels)relatie is tot dusver geen vooruitgang geboekt. De Britten hebben de Europese Unie al verlaten, maar zijn dit jaar nog gebonden aan de EU-regels, tenzij de overgangsperiode wordt verlengd met maximaal twee jaar.

Het kabinet is voorstander van zo'n verlenging. "Dat zou heel verstandig zijn", aldus Blok. Maar de Britse regering heeft dat steeds afgewezen. Om zonder veel moeilijke procedures de overgangsperiode te verlengen, moet voor 1 juli een beslissing worden genomen.

Het kabinet spreekt al weer met organisaties over een no-deal zoals ondernemersorganisaties en mede-overheden. Blok stuurt de Kamer tegen het einde van het zomerreces een gedetailleerd plan hoe per sector wordt omgegaan met een no-deal.

In de Kamer zijn grote zorgen over de impasse in de onderhandelingen tussen Brussel en Londen. "Het ziet er echt, echt niet goed uit", zei Sjoerd Sjoerdsma (D66). Het is volgens Blok belangrijk dat de EU-lidstaten één lijn blijven trekken in de onderhandelingen met het VK.

De minister stuurt binnenkort ook weer de brexit-noodwet voor verlenging naar de Kamer. Die wet geeft ministers vrijwel carte blanche om op te treden als het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie tot chaos leidt. In de Kamer was er veel kritiek op de noodwet.

