Kabinet: economisch herstelplan EU te duur

DEN HAAG (PDC) - Het kabinet is het niet eens met de plannen van de Europese Commissie voor een EU herstelfonds van 750 miljard euro. Volgens minister Hoekstra van Financiën leiden de voorstellen tot een 'substantieel hogere afdrachten' voor Nederland. Te beginnen met een verhoging van 1.5 miljard in 2021 tot 2.3 miljard in 2027.

Nederland erkent wel dat het gewenst is om met andere landen samen te werken. Als ieder land zelf probeert de crisis op te lossen, volgt op de 'symetrische schok van de COVID-19 uitbraak asymetrisch herstel'. Dit zou de economische verschillen binnen de EU te groot maken en daardoor de interne markt onder druk zetten. Het kabinet is ook positief over de koppeling tussen steun en het doorvoeren van hervormingen en investeringen in digitalisering, onderzoek en vergroening.

Maar Hoekstra heeft 'serieuze twijfels' over de financiering en de grootte van het fonds. Hij vindt dat de Commissie niet meeneemt dat burgers en bedrijven in landen met een hoge publieke schuld juist privé een lagere schuld hebben. Dit betekent dat in een land als Italië er nog genoeg binnenlandse reserves zouden zijn om de crisis aan te pakken als de belastingen worden verhoogd. Daarom begrijpt Hoekstra niet waarom de Commissie juist deze landen extra subsidies wil toekennen.

Nederland wordt gesteund door Zweden, Oostenrijk en Denemarken. De vier landen hielden afgelopen maandag een gezamenlijke videoconferentie om hun standpunt uit te leggen.

