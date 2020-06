Kaag zet niet bij voorbaat in op EU-kandidaat voor WTO-topbaan

dinsdag 9 juni 2020 , 15:42

Bron: D66

BRUSSEL (ANP) - Nederland sluit niet bij voorbaat de deur voor een niet-Europese kandidaat "uit een gelijkgezind land" om de vacature van directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie WTO te vervullen. Kaag, die zelf 'werd genoemd' maar niet beschikbaar is voor de hoge internationale functie, zei dat na afloop van een videoconferentie met haar EU-collega's.

Volgens de D66-bewindsvrouw staat een sterk, politiek leiderschapsprofiel van de kandidaat, man of vrouw, voorop. Het is van belang dat de organisatie en de agenda gemoderniseerd worden, zei ze. "Het proces loopt nog tot 8 juli. Er zullen nog wel weegmomenten komen of de EU zich kan en wil scharen achter één kandidaat", aldus Kaag.

Na afloop van de vergadering zei de Ierse EU-commissaris Phil Hogan (Handel) te overwegen zich kandidaat te stellen. Hij zei "bemoedigd" te zijn dat een meerderheid van de handelsministers voor een Europese kandidaat is om de aftredende Braziliaan Roberto Azevedo eind augustus op te volgen. Volgens Kaag heeft het kabinet zich nog niet beraad over namen. De kwestie komt naar verwachting volgende week aan de orde op de virtuele top van de EU-leiders.

De in Genève gevestigde handelsorganisatie worstelt met veel problemen, al lang voor het coronavirus de wereldhandel deed vastlopen. Zo lag de behandeling van internationale geschillen sinds december stil omdat president Donald Trump weigert nieuwe leden te benoemen voor de geschilleninstantie.

