Economie eurozone krimpt iets minder sterk dan gedacht

dinsdag 9 juni 2020 , 11:18

LUXEMBURG (ANP) - De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal iets minder sterk gekrompen door de coronacrisis dan gedacht. Volgens definitieve cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat bedroeg de krimp 3,6 procent op kwartaalbasis, terwijl eerder nog een min van 3,8 procent werd gemeld.

Het is de sterkste krimp sinds het begin van de metingen. Economen hadden in doorsnee verwacht dat het eerdere cijfer gehandhaafd zou worden. In het vierde kwartaal van 2019 groeide de economie van het eurogebied van negentien landen nog met 0,1 procent in vergelijking met de voorgaande periode.

Voor de gehele Europese Unie werd een neergang opgetekend van 3,2 procent, wat eveneens iets minder sterk is dan eerder, toen nog een terugval met 3,3 procent werd gerapporteerd door Eurostat. Binnen de lidstaten werd de sterkste krimp gemeten in Frankrijk, Italië en Spanje door de strenge lockdownmaatregelen in die landen.

Volgens Eurostat werd de Europese economie geremd door de zwakkere consumentenbestedingen, bedrijfsinvesteringen en export.

