Cyprus heeft de beste kwaliteit zwemwater

maandag 8 juni 2020 , 14:53

BRUSSEL/KOPENHAGEN (ANP) - Het schoonste zwemwater in Europa is te vinden aan de kust van Cyprus. Ook in Malta, Griekenland en Kroatië is het zeewater van "excellente" kwaliteit, evenals het water in de meren van Oostenrijk. In Nederland is 93,4 procent van het kustwater goed of uitstekend. Her en der in het binnenland zijn er 24 zwemplekken waar de waterkwaliteit beter kan, meldt het Europees Milieuagentschap in zijn jaarlijkse zwemwaterrapport.

De onderzoekers namen tijdens het zwemseizoen vorig jaar 21.981 plekken in de EU onder de loep en controleerden er op vervuiling en schadelijke stoffen. In Nederland werden 6333 monsters genomen, op 90 plaatsen aan zee en 634 in het binnenland. 95 procent voldoet aan de minimumnormen, zowel in Nederland als de hele EU. Bijna 85 procent van de Europese zwemplekken kan als excellent aangemerkt worden.

Volgens EU-commissaris Virginijus Sinkevičius (Milieu) wordt schoon zwemwater als heel gewoon beschouwd. "Maar feitelijk is dit het resultaat van jarenlang hard werk door veel mensen." In 2019 voldeed 1,3 procent van alle zwemplekken in Europa niet aan de minimumeisen, tegen 2 procent in 2013. Aan zee is de kwaliteit doorgaans beter dan in het binnenland.

