Malta laat 425 op zee dolende migranten toch toe

zaterdag 6 juni 2020 , 23:14

VALLETTA (ANP) - Malta, dat de havens had gesloten wegens de coronacrisis, laat de 425 migranten die op vier toeristenschepen net buiten de territoriale wateren ronddoolden toch toe. In de Times of Malta zegt de regering dat besluit te hebben genomen omdat aan boord van de vaartuigen "onrust" was ontstaan en de situatie verslechterde. Ze verwijt de Europese Unie tegelijkertijd niets te doen om de bootvluchtelingen te verdelen over de aangesloten landen.

"De regering is niet bereid de levens in gevaar te brengen van bemanning en personen die met deze migranten werken door gebrek aan actie en solidariteit van de lidstaten van de EU", aldus de verklaring. De regering gaat onverminderd door met de onderhandelingen over herplaatsing van de opvarenden die daarvoor in aanmerking komen elders in Europa. Onderwijl komt er een versnelde asielprocedure voor mensen uit landen die als veilig te boek staan. Als hun aanvraag wordt afgewezen, worden ze "binnen enkele dagen" teruggestuurd naar het land van herkomst.

