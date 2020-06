'Johnson bereid EU-tarieven op Britse goederen te accepteren'

zaterdag 6 juni 2020 , 0:16

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Boris Johnson is bereid EU-tarieven voor sommige Britse goederen te accepteren in een poging een handelsdeal te sluiten en de impasse in de gesprekken met de Europese Unie over de brexit te doorbreken. Dat meldt de krant Daily Mail.

De belangrijkste onderhandelaar van Groot-Brittannië, David Frost, heeft een nieuw aanbod gedaan, schrijft de krant op basis van bronnen.

Vrijdag werd duidelijk dat ook de vierde onderhandelingsronde over de toekomstige (handels)relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie geen doorbraak heeft opgeleverd. Op twee belangrijke thema’s, visserij en gelijke standaarden voor Britse en Europese bedrijven op het vlak van arbeidsomstandigheden en milieu, zijn beide partijen niet nader tot elkaar gekomen.

De Britten zijn op 1 februari uit de EU gestapt maar zijn tot eind dit jaar nog gebonden aan de EU-regels. Voor 1 juli moeten ze aangeven of ze de onderhandelingen willen verlengen met (maximaal) twee jaar. Londen zegt nog altijd dat niet te zullen doen.

