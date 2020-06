Voorstel prioriteiten Tweede Kamer voor Werkprogramma EC bekend

vrijdag 5 juni 2020 , 10:52

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken stelt de Tweede Kamer voor onder meer prioriteit te geven aan de Green Deal en enkele economische maatregelen, zoals een actieplan tegen witwassen en belastingontwijking. Zij doet dit op basis van het Werkprogramma van de Europese Commissie.

Het Werkprogramma betreft de ambities van de Europese Commissie voor dit jaar en werd in januari gepubliceerd. Na aanleiding van de Coronacrisis is het programma in mei 2020 enigszins gewijzigd. De hoofdpunten, zoals de Green Deal en de ontwikkeling van de Europese datastrategie blijven echter ongewijzigd.

Binnenkort neemt de Kamer een besluit over het voorstel van de vaste commissie.

Bron: Kamerstuk 22.112

