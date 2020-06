Nederland pleit met zes EU-landen voor duurzame luchtvaart

donderdag 4 juni 2020 , 18:13

BRUSSEL (ANP) - Nederland en zes andere EU-landen pleiten voor verduurzaming van de luchtvaart. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) riep donderdag tijdens een Europees video-overleg samen met Spanje, Frankrijk, Duitsland, Finland, Letland en Luxemburg de Europese Commissie op een bindend minimumpercentage voor groene luchtvaartbrandstof vast te stellen.

"Het economisch herstel van de luchtvaart moet hand in hand gaan met verduurzaming van de sector", aldus Van Nieuwenhuizen. "Met een bijmengverplichting jagen we de ontwikkeling van duurzame biokerosine en synthetische kerosine aan."

Daarnaast zouden EU-instellingen meer energie moeten steken in het stimuleren van elektrische en hybride vliegtuigen om de luchtvaart op de langere termijn duurzamer te maken.

Meerdere vliegtuigmaatschappijen, waaronder KLM, maken al gebruik van biobrandstof uit afgewerkt frituurvet. De uitstoot van CO2 bij biobrandstof zou 50 tot 80 procent lager zijn dan bij kerosine uit olie.

De zeven landen stellen vast dat de mogelijkheden van duurzame brandstof om de uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart te verminderen nog grotendeels ongebruikt zijn. Op de korte termijn is hiermee volgens hen aanzienlijke winst te boeken.

De luchtvaart moet volgens de zeven landen echt bijdragen aan het doel om Europa in 2050 klimaatneutraal te krijgen, ondanks de klappen die de coronapandemie heeft uitgedeeld. De crisis mag echter geen excuus zijn om reductie-ambities te verlagen.

Integendeel, het herstel moet de groene omslag in de luchtvaart juist versterken in de strijd tegen klimaatverandering, vinden zij. Internationale coördinatie is in deze branche wel nodig om het speelveld tussen landen en luchtvaartmaatschappijen gelijk te houden, aldus de zeven.

In Nederland gaat overigens vanaf 2023 een bijmengverplichting gelden. Op Nederlandse luchthavens kunnen vliegtuigen dan alleen nog kerosine tanken waar duurzame brandstoffen zijn bijgemengd.

