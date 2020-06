Duitsland: snel compromis over EU-herstelfonds

donderdag 4 juni 2020 , 16:44

DEN HAAG (ANP) - Duitsland wil dat er "zeer snel" een compromis wordt gevonden over het EU-herstelfonds om landen getroffen door de coronacrisis te helpen. Lidstaten zitten ernstig in de knel en hebben snel hulp nodig, zei de Duitse minister Heiko Maas van Buitenlandse Zaken donderdag in Den Haag na overleg met zijn ambtgenoot Stef Blok.

Premier Mark Rutte gaf vorige week nog aan geen haast te hebben met het fonds. "Er is ook tijd en ruimte om dat rustig te bespreken", zei hij toen.

Nederland staat samen met Zweden, Denemarken en Oostenrijk op het standpunt dat het fonds niet uit giften moet bestaan, maar uit leningen. De Europese Commissie en Frankrijk en Duitsland zijn het daar niet mee eens. Zij willen 500 miljard euro onder bepaalde voorwaarden schenken aan de getroffen landen.

Minister Blok maakte duidelijk vast te houden aan de Nederlandse wens. Het plan voor het herstelfonds van de Europese Commissie moet op een aantal punten "stevig worden aangepast" en "er is dus nog heel wat werk te verzetten", verklaarde hij op een gezamenlijke persconferentie.

Het is belangrijk dat de Europese economie niet nog meer schade oploopt, zei Maas. Hij wees erop dat met name sterke exportlanden als Nederland en Duitsland profiteren van de interne markt van de EU en het in hun belang is dat "alle lidstaten zo snel mogelijk uit de crisis komen".

Het was het eerste buitenlandse bezoek van Maas sinds de uitbraak van de coronacrisis. Het tekent de nauwe banden tussen beide landen, aldus de Duitse bewindsman. Duitsland speelt een belangrijke rol in de zoektocht naar een compromis omdat het volgende maand het EU-voorzitterschap op zich neemt.

Maas spreekt vrijdag met zijn Italiaanse en Franse collega's. In die gesprekken zal het herstelfonds volgens hem ook centraal staan. "We moeten allemaal water bij de wijn doen."

Het herstelplan van de Europese Commissie omvat 750 miljard euro. Twee derde daarvan zou als gift naar de getroffen landen moeten gaan. Wel moeten landen dan hervormen en inzetten op onder meer verduurzaming. Duitsland en Frankrijk kwamen eerder met een plan voor een steunpakket van 500 miljard. Ook hier gaat het om giften.

