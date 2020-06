Premier Conte: Italië krijgt 20% van SURE-noodfonds EU

woensdag 3 juni 2020 , 19:34

Bron: The Council of the European Union

ROME (ANP/RTR) - De Italiaanse premier Giuseppe Conte stelt dat Italië circa 20 miljard euro krijgt uit een EU-fonds van 100 miljard dat is bestemd voor de bestrijding van werkloosheid in noodsituaties. Het 'SURE' fonds zou aan Italië het geld uitkeren als gevolg van de economische crisis die het coronavirus onder meer in dat Zuid-Europese land heeft veroorzaakt. Conte rekent er ook op dat zijn land uit andere bronnen van de EU kan profiteren voor het herstel van het door het virus zwaar getroffen land.

Hoeveel geld Italië als steun mag verwachten is nog onduidelijk, onder meer omdat er in Europa verschillend wordt gedacht over de manier van financiering van deze steun en de omvang van herstelfondsen.

