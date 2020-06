Bank of England: Britse financiële systeem goed voorbereiden op Brexit

woensdag 3 juni 2020 , 13:10

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Britse financiële systeem moet voorbereid zijn op de aanstaande brexit en in het bijzonder voor de risico's na de Britse uittreding uit de Europese Unie. Daarvoor waarschuwt de Bank of England (BoE).

De Britse centrale bank ziet het als een van zijn fundamentele taken om de financiële sector van het land voor te bereiden op alle mogelijke scenario's. Met een nieuwe onderhandelingsronde tussen de Britten en de EU voor de deur, is het nog altijd allerminst zeker of de partijen overeenstemming kunnen bereiken over de uittreding.

Voor 1 juli moet worden beslist of de overgangsperiode na december moet worden verlengd. Premier Boris Johnson heeft meermaals aangegeven daar geen heil in te zien.

De BoE sluit niet uit dat het vertrek van de Britten volgens het no-dealscenario zal gebeuren. Het is volgens de centrale bank aan de banken om ook op dat scenario voorbereid te zijn.

