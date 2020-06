Bank of England: Britse financiële systeem goed voorbereiden op Brexit

woensdag 3 juni 2020 , 16:40

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Britse financiële systeem moet voorbereid zijn op de aanstaande brexit en in het bijzonder op de risico's na de Britse uittreding uit de Europese Unie. Daarvoor waarschuwt de Bank of England (BoE).

De Britse centrale bank ziet het als een van zijn fundamentele taken om de financiële sector van het land voor te bereiden op alle mogelijke scenario's. Met een nieuwe onderhandelingsronde tussen de Britten en de EU voor de deur, is het nog altijd allerminst zeker of de partijen overeenstemming kunnen bereiken over de uittreding.

Groot-Brittannië verliet de EU in januari, maar er geldt een overgangsperiode die op 31 december afloopt. Gesprekken over een toekomstige handelsrelatie tussen Groot-Brittannië en de EU zijn deze week weer hervat.

Voor 1 juli moet worden beslist of de overgangsperiode na december moet worden verlengd. Premier Boris Johnson heeft meermaals aangegeven daar geen heil in te zien.

De BoE sluit niet uit dat het vertrek van de Britten volgens het no-dealscenario zal gebeuren. Het is volgens de centrale bank aan de banken om ook op dat scenario voorbereid te zijn.

De Britten willen onder meer bindende toezeggingen van de EU over de toegang tot de financiële markt. De EU is een belangrijke exportmarkt voor Britse financiële diensten.

Maar de EU heeft gezegd dat de Britse banken, verzekeraars en vermogensbeheerders te maken krijgen met beperkte toegang net zoals branche- en sectorgenoten uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Japan en Singapore. Ondertussen verhuizen grote Britse spelers personeel en management naar kantoren in Europa.

De Britse minister van financiële diensten John Glen zei woensdag dat de financiële sector van het land "van wereldklasse" was en klaar was voor welk brexit-resultaat dan ook.

"Ik blijf geloven dat we als sector nog steeds goed gepositioneerd zijn, ongeacht de specifieke resultaten van de onderhandelingen die voor ons liggen in de tweede helft van dit jaar", zei hij. De Britten verwachten ook nog steeds een uitgebreide vrijhandelsovereenkomst met de EU te kunnen sluiten, aldus Glen.

