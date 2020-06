Brussel: coronacrisis maakt minimumloon in hele EU hard nodig

woensdag 3 juni 2020 , 13:06

BRUSSEL (ANP) - Een gegarandeerd minimumloon voor alle werkenden in de EU is door de coronacrisis harder dan ooit nodig. De inkomensverschillen en armoede onder werkenden zijn door de economische gevolgen van de pandemie toegenomen. Een fatsoenlijk inkomen voor alle werkenden in de EU is "essentieel voor het herstel na de crisis" en het heropbouwen van een eerlijke en veerkrachtige economie, aldus de Europese Commissie.

In januari had de commissie al aangekondigd dit jaar met wetsvoorstellen over een gegarandeerd minimumloon in de EU te komen. Ze benadrukt dat ze niet een Europees uniform minimumloon nastreeft, en ook geen geharmoniseerd systeem voor alle landen.

"Een op de zes werkenden in de EU heeft een laag inkomen, en de meerderheid is vrouw", aldus EU-commissaris Nicolas Schmit (Banen en Sociale Rechten). "Zij hebben de maatschappij en economie levend gehouden toen alles stopte. Paradoxaal genoeg zullen zij het hardste worden getroffen door de gevolgen van de crisis." Volgens de commissie moeten alle werkenden worden beschermd met een minimumloon.

Ze heeft inmiddels een consultatieronde met 23 werkgevers- en werknemersorganisaties afgerond en begint een nieuwe ronde gesprekken met sociale partners uit de verschillende lidstaten.

