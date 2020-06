Verbond van verzekeraars: wees goed voorbereid voor Brexit

woensdag 3 juni 2020 , 12:53

AMSTERDAM (ANP) - Verzekeraars moeten goed voorbereid zijn op de aanstaande brexit, al dan niet met een brexitdeal. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. De organisaties wijst onder meer op aanstaande wijzigingen met het uitbesteden van diensten of de uitwisseling van persoonsgegevens. Verder gaan mogelijk andere regels gelden voor vergunningen en toezicht.

Deze week is een nieuwe onderhandelingsronde tussen de Britten en de EU. Voor 1 juli moeten de Britten daarbij beslissen of ze de overgangsperiode willen verlengen tot na december dit jaar. Als Londen akkoord gaat met verlenging van de termijn, is er meer ruimte om tot een akkoord te komen, aldus het verbond. De Britse regering onder leiding van premier Boris Johnson voelt daar echter niets voor.

Komen de onderhandelaars niet tot een akkoord, dan is het "gevreesde" no-dealscenario een stap dichterbij, waarschuwt het verbond. Dan gaan de grenzen echt dicht, waarna onder meer een handelsakkoord over diensten overeengekomen moet worden.

