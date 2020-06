Eurostat: werkloosheid gestegen door coronacrisis

woensdag 3 juni 2020 , 11:07

LUXEMBURG (ANP) - De werkloosheid in de eurozone is in april gestegen vanwege de negatieve effecten op de economie en arbeidsmarkt door de coronacrisis. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat kwam de werkloosheid die maand uit op 7,3 procent tegen een neerwaarts herziene 7,1 procent in maart.

Volgens Eurostat waren in het eurogebied van negentien landen bijna 12 miljoen mensen werkloos. Voor de gehele Europese Unie werd een werkloosheid gemeten van 6,6 procent. Dat komt neer op 14 miljoen werklozen.

Verder waren in de eurozone ruim 2,2 miljoen jongeren werkloos. In alle EU-landen bij elkaar hadden bijna 2,8 miljoen personen jonger dan 25 jaar geen baan.

De werkloosheid in het eurogebied valt wel lager uit dan verwacht, want economen hadden in doorsnee op een stijging tot 8,2 procent gerekend.

ING-econoom Bert Colijn schrijft in een reactie op de cijfers dat de werkloosheid nog laag bleef dankzij de steunmaatregelen van overheden voor bedrijven, hoofdzakelijk werktijdverkorting voor personeel. Verder worden mensen die actief op zoek zijn naar werk meegenomen in de werkloosheidcijfers, maar vanwege de lockdownmaatregelen in veel Europese landen waren zij daarmee gestopt. Dit vertekent dus het beeld. Colijn denkt dat daarom de komende tijd een duidelijke stijging van de werkloosheid te zien zal zijn als mensen de zoektocht naar werk gaan hervatten.

