Regering VS: onderzoek naar Europese belastingen op digitale diensten

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering is een onderzoek begonnen naar belastingen op digitale diensten in een aantal Europese en Aziatische landen. De handelsgezant van het Witte Huis wil daarmee nagaan of die belastingen Amerikaanse techreuzen als Apple, Google, Amazon of Facebook benadelen. De stap kan een opmaat zijn voor importheffingen tegen de Europese Unie en andere handelspartners van de Verenigde Staten.

Plannen voor een zogenoemde 'digitaks' in verschillende landen zijn de Amerikaanse president Donald Trump een doorn in het oog, wegens de vermeende discriminatie van Amerikaanse bedrijven. Eerder dreigde hij met handelsbarrières voor Frankrijk, toen dat land belasting wilde invoeren op omzet die internetbedrijven op Franse bodem behalen. Uiteindelijk bereikten Washington en Parijs een wapenstilstand waarbij ze beloofden samen te ijveren voor een internationale oplossing voor het belasten van techondernemingen.

De VS bekijken nu vormen van digitaks die al zijn ingevoerd of worden bestudeerd in de Europese Unie, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Oostenrijk, Tsjechië, Turkije, India en Brazilië. Dit gebeurt via een zogeheten Section 301-procedure. Een zelfde soort onderzoek leidde de importheffingen in die Trump instelde tegen China, waarmee twee jaar geleden een handelsoorlog werd ontketend.

Landen in de hele wereld worstelen met de manier waarop grote techbedrijven moeten worden belast. Het is voor die bedrijven vaak gemakkelijk nauwelijks of geen belasting te betalen in de landen waar ze de meeste omzet en winst halen, omdat hun hoofdkantoren elders zijn gevestigd. Veel landen werken daarom aan belastingen op de omzet of winst die techbedrijven binnen de landsgrenzen hebben behaald.

