Barnier: cruciale week voor brexitonderhandelingen

dinsdag 2 juni 2020 , 17:32

Bron: European Commission

BRUSSEL/LONDEN (ANP) - Het is een cruciale week om "tastbare vooruitgang" te boeken in de gesprekken over de toekomstige (handels)relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Dat twitterde EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier dinsdag bij het begin van de vierde onderhandelingsronde. De Fransman doet vrijdag verslag op een persconferentie.

De eerste drie rondes leverden nauwelijks resultaat op. Na de laatste videogesprekken medio mei toonde Barnier zich teleurgesteld dat er op een paar kleine stapjes na geen enkele vooruitgang is geboekt rond de belangrijke dossiers. Zijn Britse tegenhanger David Frost liet zich in soortgelijke bewoordingen uit.

De twee belangrijkste twistpunten zijn de toegang tot de Britse viswateren en gelijke standaarden voor Britse en Europese bedrijven op het vlak van arbeidsomstandigheden en milieu. Londen vindt dat Brussel zich te rigide opstelt, terwijl Barnier onder meer stelt dat de Britten terugkomen op eerdere afspraken over een 'gelijk speelveld'. Ook over staatssteun, de rol van het Europees Hof van Justitie en een reeks andere onderwerpen verschillen de standpunten.

De Britten zijn op 1 februari uit de EU gestapt maar zijn tot eind dit jaar nog gebonden aan de EU-regels. Voor 1 juli moeten ze aangeven of ze de onderhandelingen willen verlengen met (maximaal) twee jaar. Londen zegt dat niet te zullen doen.

De kans dat het echt opschiet wordt alom zeer klein geacht. Later deze maand bespreken de Britse premier Boris Johnson en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de voortgang, zo is de verwachting. Mogelijk schuift ook EU-president Charles Michel dan aan.

