Rustregels voor vrachtwagenchauffeurs weer terug naar normaal

DEN HAAG (ANP) - Vrachtwagenchauffeurs moeten zich vanaf maandag weer aan de normale rusttijden houden. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) kondigde in maart, na overleg met haar Europese collega's, aan dat deze regels tijdelijk werden versoepeld, om te voorkomen dat essentiële goederen in de coronacrisis niet aangevoerd konden worden.

Wekenlang mochten vrachtwagenchauffeurs maximaal 11 uur per dag de weg op, maar vanaf maandag geldt het maximum van 9 uur opnieuw. In een week tijd mag een vrachtwagenchauffeur nu maximaal 56 uur rijden, in plaats van de 60 uur die de afgelopen weken gold. Na zes dagen moeten chauffeurs een rustperiode inlassen, waar ze eerst nog een week mochten rijden tussen twee pauzes.

De Europese Commissie heeft besloten dat de regels weer moeten worden aangescherpt. In de coronacrisis zorgden de regels van lidstaten er nog voor dat er bij bepaalde grenzen opstoppingen konden ontstaan en vrachtwagenchauffeurs te maken kregen met lange wachttijden. Inmiddels zijn zij hier als het goed is wel aan gewend "en kunnen zij in hun planning met betrekking tot onder meer routes, aantal ritten en in te zetten chauffeurs rekening houden met de huidige omstandigheden", schrijft Van Nieuwenhuizen aan de Kamer.

Bovendien was "het respecteren van sociale omstandigheden van de chauffeurs en het beter waarborgen van de verkeersveiligheid" een belangrijke overweging voor de Commissie. In Nederland is de bevoorrading van belangrijke sectoren zoals apotheken en supermarkten inmiddels "grotendeels op orde", dus het kabinet maakt zich daar minder zorgen over dan in maart.

