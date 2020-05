EU vraagt VS besluit om te breken met WHO te herzien

zaterdag 30 mei 2020 , 15:29

BRUSSEL (ANP/RTR) - De EU heeft de VS opgeroepen het besluit te herzien om te breken met de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO). In een verklaring zeggen president Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en EU-buitenlandchef Josep Borrell dat het nu juist tijd is voor samenwerking, doelend op de coronapandemie.

President Donald Trump kondigde vrijdag aan dat Amerika de relatie met de WHO gaat beëindigen. Hij had eerder de betalingen aan de WHO al opgeschort omdat de internationale organisatie volgens hem aan de leiband van China loopt en niet transparant is geweest over het ontstaan en de ontwikkeling van de coronacrisis wereldwijd. Het nieuwe virus werd ontdekt in de Chinese stad Wuhan.

"In het licht van deze globale bedreiging, is het nu tijd voor versterkte samenwerking en gemeenschappelijke oplossingen", zeggen Von de Leyen en Borrell. ""Acties die internationale resultaten verzwakken moeten worden voorkomen".

De VS droegen vorig jaar ruim 450 miljoen dollar bij aan het budget van de WHO.

