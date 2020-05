EU verlengt sancties tegen Syrisch regime met een jaar

donderdag 28 mei 2020 , 18:13

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie verlengt haar sancties tegen het Syrisch regime met een jaar tot 1 juni 2021. De strafmaatregelen gelden voor 273 mensen en 70 organisaties die banden hebben met of profiteren van het regime van president Bashar al-Assad en volgens EU-buitenlandchef Josep Borrell "verantwoordelijk zijn voor het aanhoudend lijden van het Syrische volk", schrijft hij in een verklaring.

Voor de 273 ministers, zakenlieden die de oorlogseconomie financieren en andere steunpilaren van het regime geldt een reisverbod naar de EU. Hun financiële tegoeden in de EU zijn bevroren. Twee personen en een bedrijf werden van de lijst geschrapt omdat ze "hun strafbaar gedrag zijn gestopt". Twee mensen die op de lijst stonden zijn inmiddels overleden. In februari nog voegde de EU acht "prominente" Syrische zakenlieden toe aan de sanctielijst.

Sinds 2011 lopen er Europese sancties tegen Syrië. De EU verbiedt olie- en wapenhandel, bepaalde investeringen en de handel in allerhande goederen en diensten met Syrië. Voor technologie die kan worden gebruikt voor het onderdrukken van de bevolking of het in de gaten houden van internet- en telefoonverkeer gelden exportbeperkingen.

Terug naar boven