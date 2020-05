Brussel keurt Nederlands garantieprogramma mkb goed

donderdag 28 mei 2020 , 15:09

Bron: © PDC

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie keurt de Nederlandse garantieregeling voor kleine bedrijven goed. De overheid staat hierbij voor 95 procent garant voor leningen tussen 10.000 en 50.000 euro die kleine bedrijven willen afsluiten om de coronacrisis te overleven. Het gaat om een totaalbedrag van 713 miljoen euro.

Het kabinet maakte de regeling begin deze maand bekend. Door de overheidsgarantie zijn financiers sneller bereid geld uit te lenen. Zo hoopt het kabinet te voorkomen dat gezonde kleine bedrijven die hard worden geraakt door de coronacrisis in geldproblemen komen en zelfs failliet gaan. De regeling is samen met de banken tot stand gekomen. In ieder geval Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben beloofd op deze manier leningen aan ondernemingen te verstrekken.

Volgens de commissie voldoet het steunprogramma aan de Europese staatssteunregels die vanwege de coronacrisis door Brussel tijdelijk zijn versoepeld en zullen naar verwachting 30.000 bedrijven van de maatregel kunnen profiteren. Er zijn wel enkele sectoren uitgesloten, waaronder commercieel vastgoed, aquacultuur en visserij.

Het gaat om leningen tussen de 10.000 en 50.000 euro met een looptijd van maximaal 5 jaar en met een rente van maximaal 4 procent. Bedrijven met een omzet van 50.000 euro die zeker sinds 1 januari 2019 staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel komen in aanmerking voor de regeling, mits ze voor de crisis voldoende winst draaiden.

