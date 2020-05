Grimmige Brusselse analyse over coronacrisis

woensdag 27 mei 2020 , 19:09

BRUSSEL (ANP) - Europese bedrijven dreigen dit jaar minstens 720 miljard en in het ergste scenario tot 1200 miljard euro aan eigen vermogen kwijt te raken door de coronacrisis. Vooral ondernemingen in de horeca, reis- en transportsector, de kunsten en evenementen en de bouw zien hun kapitaal verdampen, berekende de Europese Commissie in een door Nederland gevraagde analyse. De vooruitzichten zijn somber, concludeert het dagelijks EU-bestuur.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) had Brussel vorige maand gevraagd om een analyse van de economische, financiële en sociale gevolgen van de pandemie voor de EU. Het kabinet wilde dat weten voor het "een getal op een herstelplan" wil plakken. "Laten we eerst kijken welk probleem we moeten oplossen, hoe we het oplossen, welk budget daarvoor nodig is en dan hoe je aan het geld komt om het op te lossen", zei Hoekstra in april.

De ruim vijftig pagina's dikke analyse zat bij het voorstel dat de commissie woensdag presenteerde voor een herstelfonds ter waarde van 750 miljard euro en een begroting voor de periode 2021 tot en met 2027 van 1100 miljard euro. Volgens een woordvoerder in Den Haag worden de plannen en analyse nog bestudeerd.

Volgens commissievoorzitter Ursula von der Leyen houden haar voorstellen rekening met de prioriteiten van de "zuinige vier" landen Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden. "Het is een gemoderniseerde begroting met voor 60 procent modern beleid, zoals onderzoek, klimaatbescherming en de versterking van de zorgsector", zei ze. Ook wordt de verdeling van fondsen volgens haar gekoppeld aan investerings- en hervormingsvoorwaarden.

Terug naar boven