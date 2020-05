Britse regering verwacht goede deal te sluiten met EU

woensdag 27 mei 2020 , 16:09

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse regering verwacht dat het een goede deal met de Europese Unie kan sluiten die hun toekomstige relatie omvat. Dat zei minister van Kabinetszaken Michael Gove woensdag.

Gove beschreef politiek als de grootste moeilijkheid tussen de twee partijen bij het sluiten van de deal. "De grootste moeilijkheid is niet de moeilijkheid van technische details - beide kanten begrijpen die details. Het is een verschil in politieke standpunten, en ik hoop dat we die impasse kunnen doorbreken." De minister verwacht dat het "perfect" mogelijk is om in korte tijd tot een overeenkomst te komen.

De Britten willen nog steeds voor 1 januari 2021 een handelsdeal met de EU sluiten. Dan gaat de nieuwe handelsstrategie in. De Britten zijn op 1 februari uit de EU gestapt maar volgen tot eind dit jaar nog de EU-regels. Voor 1 juli moeten ze aangeven of ze de onderhandelingen willen verlengen met een of twee jaar, maar tot nu toe geeft Londen aan dit niet te zullen doen. De vierde onderhandelingsronde van een week begint op 1 juni.

