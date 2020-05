Nederlands standpunt blijft: geen giften uit herstelfonds

woensdag 27 mei 2020 , 13:45

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Nederland vindt het nog te vroeg om te reageren op het herstelfonds ter waarde van 750 miljard euro dat de Europese Commissie voorstelt en waarvan twee derde uit giften bestaat. "Gezien de omvang van het pakket is het te vroeg voor een inhoudelijke analyse. Maar ons uitgangspunt is bekend", zegt een Nederlandse diplomaat in Brussel over de miljardensteun aan de door de coronacrisis zwaarst getroffen lidstaten.

Hij verwijst naar het ‘non-paper’ waar Nederland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk zaterdag mee kwamen. Daarin staat dat deze landen alleen voorstander zijn van tijdelijke leningen aan lidstaten, en niet van giften en gemeenschappelijke schulden. "Uitgangspunt daarbij is dat Nederland bereid is te helpen en op Europees niveau wil samenwerken om de crisis te bestrijden. We willen dat op een manier doen waardoor lidstaten en de EU als geheel sterker worden", aldus de diplomaat.

De lidstaten zullen het pakket moeten goedkeuren. Waarschijnlijk volgt een eerste ronde op een top in juni. "Dit is slechts het begin van de onderhandelingen en zeker nog niet het einde, we zullen moeten zien hoe de onderhandelingen zich ontwikkelen. Dat zal zeker tijd nodig hebben, want de standpunten liggen soms ver uit elkaar en unanimiteit is een vereiste", besluit de diplomaat.

Het geld wordt overigens niet zomaar verstrekt, er moeten wel goede beleidsplannen worden ingediend, bijvoorbeeld om de economie groener en digitaler te maken. Spanje kan in het voorstel ruim 77 miljard euro aan giften en ruim 64 miljard aan leningen kunnen krijgen. Voor Italië gaat het om bijna 82 miljard aan giften en 90 miljard euro aan kredieten, blijkt uit een overzicht van de commissie. Nederland zou aanspraak maken op 6,75 miljard aan giften, maar niet op leningen.

